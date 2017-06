Edimar e Rodrigo Mancha disputam vaga na zaga do Fortaleza

12:32 · 13.06.2017 por Ivan Bezerra

Durante toda essa semana, dois jogadores do Fortaleza irão disputar a posição de forma bem intensa: Rodrigo Mancha, que é volante, mas que vinha atuando de zagueiro e Edimar, que reestreou na partida passada, quando o Leão empatou em 2 a 2 com o Cuiabá/MT, pela quinta rodada da Série c do Brasileiro. O técnico Paulo Bonamigo terá a semana toda para tomar a decisão e escalar ou Edimar ou Rodrigo Mancha para a partida do próximo domingo (18), às 18 horas contra o Sampaio Corrêa. Edimar leva vantagem, porque Rodrigo Mancha ainda se recupera de um desconforto no músculo adutor da coxa direita. Mas, a disputa está em aberto.

"Creio que fiz uma grande partida, junto com meus companheiros, onde a gente tinha o controle do jogo. O Mancha vinha fazendo um grande trabalho e eu tinha que corresponder à altura", disse o jogador. Indagado sobre a disputa em si, com Rodrigo Mancha, Edimar respondeu: "O Edimar veio para trabalhar. O Mancha é um jogador experiente, já passou por muitas equipes e sabe como é uma disputa por espaço no time. Quem comanda é o professor Paulo Bonamigo. Estou tranquilo quanto a isso, porque o treinador é muito inteligente para tomar a decisão. O Mancha vem muito bem com o Ligger, mas quem tem ganhar com isso é Fortaleza", disse Edimar.

Por sinal, o zagueiro Edimar vai enfrentar o seu ex-clube, Sampaio Corrêa: "Passei dois anos no Sanmpaio e fui feliz, mas agora estou do lado do Leão. Espero fazer um grande trabalho e nesse jogo conseguir a vitória", disse Edimar.

No que se refere à área administrativa, o segundo vice-presidente do Fortaleza, Marcello Desidério, foi homologado no cargo na tarde dessa segunda-feira (12). Ele não poderia acumular a presidência do Conselho Deliberativo e a segunda vice-presidente da Executiva, mas seu nome foi homologado, com a sua saída da presidência do Conselho, que agora é ocupada pelo seu antigo vice, Demétrius Coelho. Toda a Diretoria Executiva foi homologada.