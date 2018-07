"É um jogador que tem um histórico interessante", diz Lisca sobre Juninho Quixadá

16:24 · 17.07.2018 / atualizado às 16:35

Técnico Lisca observando o treino na manhã desta terça (17), na sede do clube. ( Foto: Ceará SC )

O técnico Lisca falou sobre o interesse do Ceará na contratação do atacante Juninho Quixadá, o atual 11 do Ferroviário. O jogador foi um dos nomes mais importantes na conquista do acesso à Série C de 2019 com a equipe coral.

"É um jogador que tem um histórico interessante, uma experiência legal. Mas realmente vai precisar se adaptar ao nível da competitividade, ao ritmo do jogo, à qualidade do jogo que é diferente (da Série D). Mas é um jogador que tem potencial. Tem negociações [com o jogador]. Não é só o Ceará que tá interessado", afirmou o comandante Alvinegro, em entrevista coletiva dada na manhã desta terça-feira (17).

Juninho Quixadá iniciou a carreira em 2005 pelo Quixadá, time de sua cidade natal. Após 6 temporadas no futebol búlgaro jogando pelo Ludogorets Razgard, onde jogou a Liga dos Campeões e Liga da Europa, o atleta retornou ao Brasil e foi contratado pela equipe coral onde fez 3 gols em 11 partidas.

Apesar da qualidade que tem mostrado na quarta divisão nacional, é a condição física do atleta que preocupa já que o camisa 11 ainda não conseguiu atuar nenhuma partida completa. Mas é algo que não é problema para o técnico Lisca, que acredita que "em um período pequeno de adaptação ele pode nos ajudar, caso se concretiza a negociação".

Com o acordo em andamento, o atleta pode ser anunciado pelo Ceará a qualquer momento. Segundo o treinador, a situação está nas mãos do presidente Robinson de Castro e do diretor de futebol Marcelo Segurado.

Sobre a questão da idade, já que o atleta está com 32 anos, Lisca foi direto. "Eu já vi muito jogador de 30, 32 ou 33 anos no auge da forma. Assim como tem jogadores jovens que se desleixam e acabam caindo [de produção] cedo. A idade está muito mais na cabeça, no nível de profissionalismo e de preparação para enfrentar os desafios" finalizou.

Edinho

O volante do CSA/AL é um dos nomes citados em negociação com o Vovô. Lisca trabalhou com o atleta no início de sua carreira no Internacional/RS.

"Ele vem jogando bem no CSA, é um ponto forte [da equipe]. Eu adaptei ele [no Internacional] como volante. Foi campeão da Libertadores, do mundo. Teve uma dificuldade na vida pessoal que atrapalhou ele, mas voltou com tudo", contou.

Com a saída do volante Naldo, o Ceará precisou ir ao mercado para negociar com outro jogador da mesma posição para suprir a necessidade da equipe no meio campo.

"É um jogador pontual, que sabe fazer aquela função. Então surgiu o nome dele e estamos aguardando essa situação".

Presidente Vargas

A partida que estava marcada para acontecer na Arena Castelão foi transferida para o Presidente Vargas, palco onde o Ceará fez 3 jogos (Boa Esporte, ABC e Bragantino) importantes na luta contra o rebaixamento para a Série C em 2015.

"Foi uma sugestão da diretoria e eu acatei, como acatei daquela outra vez [2015]. A única questão que eu coloquei para a diretoria foi a do campo. Pedi pra diretoria para dar uma olhada no campo. Fui lá na semana passada e o campo está bom. Está muito parecido com o de 2015, até um pouco melhor".

A alteração de local da partida teve como motivo a mudança de clima. Como o PV é um estádio bem menor que a Arena, a torcida faz o estádio virar um "caldeirão" pressionando o time adversário.

"A diretoria quis mudar um pouco de ambiente. Eu concordei, os jogadores também concordaram. É uma atmosfera bem diferente do Castelão que nesse momento na Série A não foi positiva para nós, mas nada impede que a gente volte, como foi em 2015. Vamos ver se a gente consegue tirar proveito", finalizou o técnico Alvinegro.