'É o jogo do ano para nós, até então', diz Marcelo Boeck

13:44 · 07.04.2017 / atualizado às 14:19

Marcelo Boeck vem sendo um dos destaques do Fortaleza neste início de temporada ( Foto: JL Rosa )

"Se na semana passada, o nosso foco era esse jogo, agora é o nosso ano, nosso calendário, nossa história e tradição, o nosso ego, o nosso orgulho estar aqui no Fortaleza. Mais do que nunca, não vai caber aquelas frases do tipo 'há se eu fizesse isso ou aquilo', porque não vai mais ter espaço para isso", disse o goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza.

Para o goleiro do Leão, chegou a hora de dar uma resposta "Estamos nos preparando para dar a resposta, primeiro para nós, segundo, para o clube e terceiro para essa grande torcida que nós temos", completou o goleiro.

O Fortaleza realizou treino tático, na tarde desta quinta-feira (6), no PV, de portões fechados para imprensa e torcida. Somente o aquecimento foi acompanhado pela imprensa. Depois, a imprensa saiu e os portões foram fechados.

Lúcio Flávio

Uma boa notícia para a torcida foi a melhora do centroavante Lúcio Flávio, que sente dores no músculo adutor das duas pernas. O jogador chegou ao campo de treinamento, já com uniforme, como se fosse treinar. Não houve necessidade de fazer exame de imagem no jogador , que está melhorando apenas com as prescrições médicas e o trabalho que está sendo realizado pelos profissionais de saúde do clube.

Na tarde desta sexta-feira (7), o Leão realizará treino tático na Arena Castelão, de portões abertos, de acordo com o que informou o assessoria. Espera-se que o técnico Marquinhos Santos encontre a formação ideal para escalar contra os corais. O treinador deve fazer várias modificações na equipe, para torná-la mais competitiva.