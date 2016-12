Dupla de ataque do Juventude acerta com clubes da Série B

13:23 · 27.12.2016 / atualizado às 13:28

Hugo (à esquerda) foi o responsável pelo gol do acesso, marcado diante do Fortaleza na partida de volta pelo mata-mata da Série C ( Foto: Rádio Caxias )

Com a contratação do atacante Roberson anunciada pelo Internacional nesta terça-feira (27), o Juventude viu sua dupla de ataque que ajudou de forma vital na conquista do acesso para a Série B de 2017 deixar Caxias do Sul/RS. Antes, do agora jogador colorado, o centroavante Hugo, autor do gol que sacramentou a subida do Jaconero, diante do Fortaleza no Castelão, já havia acertado sua transferência para o América/MG, recém rebaixado. Além da dupla, o goleiro Elias (Chapecoense) e o técnico Antônio Carlos (Internacional) também deixaram o Alfredo Jaconi.

O Inter explicou que Roberson, de 27 anos, vai assinar um contrato válido até dezembro de 2018. O atacante foi indicado pelo seu técnico no Jaconero, Antônio Carlos, tendo sido parte do elenco que conquistou o acesso, foi vice-campeão gaúcho - foi derrotado na decisão exatamente pelo Inter - além de ter avançado até as quartas de final da Copa do Brasil.

Junto com o atacante, que curiosamente foi revelado nas categorias de base do Grêmio, maior rival do Colorado, o ídolo Andrés D'Alessandro também retornou para o Beira Rio com o propósito de reerguer o time gaúcho, que acabou rebaixado este ano pela primeira vez em sua história.