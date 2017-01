Duelo entre Uniclinic e Guarany de Sobral reserva reencontro de treinadores

10:29 · 12.01.2017

O comandante da Águia da Precabura garante que sempre é especial estar próximo de seu ex-jogador, considerado um irmão. ( Foto: Divulgação )

O confronto entre Uniclinic e Guarany de Sobral, no próximo sábado, às 15h30, na Arena Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, vai reservar um reencontro de velhos amigos, os técnicos Vladimir de Jesus e Júnior Cearense.

Os dois amigos traballharam na mesma equipe em 2014 com Vladimir como técnico e Júnior Cearense ainda atuando nas quatro linhas. Desta vez, um estará defendendo as cores do time da capital e outro da cidade de Sobral. O comandante da Águia da Precabura garante que sempre é especial estar próximo de seu ex-jogador, considerado um irmão. "O futebol tem isso de muito legal. Colegas em uma temporada podem ser adversários em outra. Não será a primeira vez que o enfrentarei como treinador. Em 2016, jogamos contra e é sempre bom ver ex-atletas com os quais trabalhei se destacando como técnicos", declarou.

Perguntado sobre a formação que usará na partida de estreia, Vladimir diz: "Ainda não tenho escalação. Temos dois treinos ainda e tenho dúvida na formação da equipe".

O Uniclinic, na última edição do certame, fez ótima campanha, conquistando o vice-campeonato e vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o time de Sobral parou nas semifinais.