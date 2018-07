Douglas Coutinho é regularizado e deve estrear contra o Atlético/GO

15:32 · 13.07.2018 / atualizado às 15:45

O atacante Douglas Coutinho foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta quinta (12). ( Foto: Kid Junior )

Douglas Coutinho foi registrado, nesta sexta-feira (12), e já pode estrear pelo Fortaleza,neste sábado (14), contra o Atlético/GO pela 15ª rodada da Série B. A partida está marcada para 16h, na Arena Castelão.

O atacante Douglas Coutinho foi contratado pelo Fortaleza na última quarta-feira (11), um dia após ter sido dispensado do rival Ceará. O jogador, que foi devolvido ao Atlético -PR, chegou ao Leão por empréstimo do clube paranaense até o final da temporada.

Após ter passado por má fase no time de Porangabuçu, fazendo 4 gols em 21 jogos, o atacante tenta se recuperar na segunda divisão nacional jogando pelo Tricolor.

Recuperação de pontos

Depois de ter perdido para a Ponte Preta/SP no último domingo (8), o Leão tenta recuperar os pontos contra o Atlético/GO. Líder isolado com 29 pontos, o Tricolor precisa vencer para se manter distante do Vila Nova - GO que venceu o Paysandu, na quinta (12), e está na 2ª posição com 26 pontos.

O adversário deste sábado está na 8ª colocação com 22 pontos e vem de vitória dentro de casa contra o Boa Esporte/MG.

O Leão contará com o retorno do lateral Tinga, que volta de lesão. Gustavo e Marcinho, lesionados, seguem fora. O zagueiro Ligger cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo.