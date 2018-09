Douglas Costa pede desculpas por cuspir em adversário em jogo da Juventus

13:11 · 17.09.2018 por Agência Estado

Momento em que Douglas Costa cospe no adversário ( Foto: Reprodução/TV )

O meia-atacante Douglas Costa pediu desculpas à torcida da Juventus por ter cuspido em adversário durante o jogo da equipe de Turim contra o Sassuolo, no domingo, em rodada do Campeonato Italiano. O jogador da seleção brasileira foi expulso de campo por ter cuspido em Federico Di Francesco.

"Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso", declarou o brasileiro.

Costa fez questão de afirmar também que não costuma ter este tipo de comportamento em campo. "Deixo claro que essa atitude isolada não condiz com o que sempre mostrei em minha carreira", disse o meia-atacante, que não vai escapar de uma punição por parte do clube italiano.

Apesar da expulsão do brasileiro, a Juventus levou a melhor no jogo ao vencer o Sassuolo por 2 a 1. O grande destaque da partida foi o português Cristiano Ronaldo, que marcou seu primeiro e também o segundo gol com a camisa da equipe italiana.