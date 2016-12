Donnarumma decide, Milan bate Juventus e fatura Supercopa da Itália

16:47 · 23.12.2016

Com a ajuda do jovem goleiro, o Milan se igualou à própria Juventus como maior vencedor da Supercopa da Itália, com sete troféus ( Foto: AC Milan )

Dois dos mais tradicionais clubes do país, Juventus e Milan fizeram uma decisão de opostos na Supercopa da Itália, em Doha, no Catar. De um lado, a Juventus hegemônica, que domina o cenário nacional há anos. Do outro, o jovem time do Milan, que tenta se reerguer e que, pelo menos nesta sexta-feira (23), pôde comemorar sobre o rival ao conquistar o título nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Foi a primeira conquista do Milan desde 2011, mas muito mais do que o troféu, a vitória sobre o grande rival representou a volta por cima de um clube que viveu o fundo do poço nos últimos anos, mas quer brigar novamente entre os maiores do país e do continente. O retrato deste cenário foi o choro dos jovens jogadores após o último pênalti convertido.

E o maior símbolo deste novo Milan apareceu mais uma vez nesta sexta. No confronto de um dos melhores goleiros da história com aquele que promete alcançar este posto um dia, falou mais alto a juventude de Donnarumma. Com apenas 17 anos, o arqueiro do Milan defendeu pênalti decisivo de Dybala e foi fundamental para o título.

De quebra, o Milan ainda se igualou à própria Juventus como maior vencedor da Supercopa da Itália, com sete troféus. Ao time alvinegro, restou lamentar a derrota após ter saído na frente. A ordem, agora, é se reerguer para as oitavas de final da Liga dos Campeões e para o Campeonato Italiano, que lidera com folga.