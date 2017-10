Domingo tem procura intensa de ingressos para jogo decisivo do Ceará contra o Paraná

16:08 · 15.10.2017 / atualizado às 18:02

Com os resultados recentes do Ceará na Série B, o torcedor alvinegro já começa a sonhar com o acesso da equipe à elite do futebol brasileiro. O próximo confronto do Vovô é na próxima terça-feira (17) diante do Paraná, às 19h30, na Arena Castelão, e a expectativa da diretoria é casa cheia no confronto. Até o momento, 6.561 ingressos foram vendidos.

A partida marca uma disputa direta pela permanência do G4 na competição. A vitória do Vovô por 1 a 0 sobre o Oeste no último sábado deixou o time na 4ª posição, com 51 pontos. Uma colocação a menos que o adversário Paraná, que está com 52.

Os ingressos para o jogo entre Ceará x Paraná estão sendo comercializados com valores entre R$ 30,00 e R$ 120,00. O torcedor que deseja comprar o bilhete ainda hoje (15), pode procurar a loja “Sou Mais”, do Shopping Aldeota. A filial, situada no Piso L1, localizado na Av. Dom Luiz, 500, funcionará até às 20h.

Valores

Torcida do Ceará:

- Cadeira Inferior norte, central e sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

- Setor Premium: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia);

Torcida do Paraná (visitante):

- Cadeira Especial: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Gratuidade

As gratuidades infantis são limitadas para crianças com 12 anos incompletos. O responsável pelo menor deverá comparecer em uma das Lojas Oficiais - exceto a filial do Centro - portando qualquer documento que comprove a idade da criança. Além disso, ele deverá garantir também sua entrada para a partida. Os Sócios Torcedores adimplentes devem apresentar a carteirinha de Torcedor Oficial e a documentação do jovem para garantir o benefício.

No caso de idosos (a partir de 60 anos) e militares, as gratuidades também são limitadas e estão disponíveis um dia antes do jogo (segunda-feira, 16/10), a partir das 9 horas, na bilheteria da Arena Castelão.

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota