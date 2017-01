16:55 · 17.01.2017 / atualizado às 16:57

Atual campeão da Série B com o Dragão, Marcelo Cabo foi encontrado em um motel de Aparecida de Goiânia após passar cerca de 40 horas desaparecido ( Foto: Reprodução/Twitter )

O diretor de futebol do Atlético/GO, Adson Batista, afirmou em entrevista ao Jornal Anhanguera, de Goiás, que ainda não conversou com o técnico Marcelo Cabo, sumido na madrugada do último domingo (15) e encontrado na noite de ontem (16).

Segundo ele, Marcelo "não apresentava condições" de conversar e, dentro do clube, preferiu-se preservar a imagem do profissional. "Eu não conversei com o Marcelo, mesmo porque ele não estava em condições. Vamos conversar com ele aqui no clube, assim que ele estiver em condições", disse.

Também vice-presidente do clube, Adson declarou que pessoas ligadas ao Atlético o acompanharam até a residência em que, no momento, o treinador está descansando e se recuperando. Mesmo sem dar maiores detalhes sobre a situação e sobre o futuro de Marcelo Cabo na equipe, o diretor fez questão de ressaltar o profissionalismo do técnico.

"As condições dele não eram as ideais, mas eu não quero expor o profissional, um que nunca teve nada que desabonasse sua conduta. Viveu um ano perfeito aqui [2016], pessoa de caráter inquestionável. A gente vai avaliar [a situação] com muito equilíbrio e, acima de tudo, pensando no Atlético Clube Goianiense", afirmou.

