Diretoria do São Paulo renova voto de confiança a Dorival

16:03 · 26.02.2018 por Folhapress

Dorival voltou a ser vaiado pela torcida nesse domingo ( Foto: Divulgação )

Apesar das críticas e do clima pesado após a terceira partida consecutiva sem vitória, Dorival Júnior teve o voto de confiança da diretoria para começar nesta segunda-feira (26) a preparação do São Paulo para a terceira fase da Copa do Brasil.

No CT da Barra Funda, o técnico comandou treino que visa a partida de quarta-feira (28), contra o CRB, no Morumbi. Em paralelo, integrantes do departamento de futebol se reuniram para discutir o atual desempenho da equipe, o que já é praxe em inícios de semana.

A reportagem apurou que os dirigentes querem dar tempo para Dorival maturar o seu projeto à frente do São Paulo. Ou seja, a tendência é que o treinador seja mantido no cargo, mesmo com a noção de que o rendimento do time está abaixo do esperado.

Na atividade, os reservas no empate por 0 a 0 com a Ferroviária no domingo (25) foram para o campo e aprimoraram a finalização, antes de iniciar o treino em campo reduzido. Já os titulares ficaram no Reffis para a recuperação física, sendo que alguns, como Rodrigo Caio e Valdívia, acompanharam parte do trabalho no gramado.

A pressão sobre Dorival aumentou na última semana, após as derrotas para o Santos e Ituano. Na madrugada de quinta-feira (22), na porta do CT, a delegação foi alvo de protesto da organizada após o jogo no interior do estado.

No jogo deste domingo, no Morumbi, Dorival também ouviu muitas vaias e chegou a ser chamado de "burro" por parte do público.