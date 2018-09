Diretor do Palmeiras diz que time se fortaleceu em viagem durante a Copa

14:39 · 20.09.2018 por Agência Estadão

Diretor do futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos afirmou que a viagem do clube para a América Central durante a parada para a Copa do Mundo contribuiu bastante para o fortalecimento da equipe. Na opinião do dirigente, os amistosos e a convivência do time durante a passagem por Panamá e Costa Rica foi importante para melhorar o ambiente.

"O Palmeiras não foi lá para fazer amistosos, com todo respeito, porque fomos muito bem recebidos. O Palmeiras foi lá se preparar para criar um ambiente onde a gente do dia a dia detectou uma necessidade de convivência maior", disse Mattos, em entrevista ao canal SporTV, na quarta-feira (20). "Conseguimos romper algumas barreiras de um ambiente que já era bom. Não é só coleguismo, precisamos criar uma cumplicidade e uma amizade", afirmou.

No Panamá, em junho, o Palmeiras disputou amistosos com o time local do Árabe Unido e depois diante do Independiente Medellín, da Colômbia. Logo depois o clube seguiu para a Costa Rica, onde enfrentou a equipe do Liga Alajuelense antes de voltar ao Brasil. Na época o técnico ainda era Roger Machado, demitido semanas depois para a vinda de Luiz Felipe Scolari.

A chegada do treinador experiente, segundo Mattos, foi essencial para fortalecer o ambiente de união do Palmeiras. "A chegada dele aflorou algumas situações, até pelas características próprias dele, de ser um cara próximo, de diálogo olho no olho. Em sua carreira, sempre fez as famosas 'famílias Felipão'. A gente sabia que poderia aflorar algumas situações que estavam adormecidas", comentou.