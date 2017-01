Diretor do Atlético-GO diz que família de Cabo 'está desesperada'

15:51 · 16.01.2017

Marcelo Cabo, atual técnico do Atlético-GO e ex-Ceará, está desaparecido desde a madrugada de domingo ( Foto: Reprodução/TV DN ) A família está desesperada. Eles estão no Rio de Janeiro, muito aflitos. A gente espera que possa solucionar de uma maneira que não seja traumática", disse o diretor à Rádio 730 AM ( Foto: Divulgação/Atlético-GO )

O diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista, comentou nesta segunda-feira (16) sobre o sumiço do treinador Marcelo Cabo, de quem não se tem notícias desde a madrugada do domingo (15). As informações são do jornal Correio, da Bahia.

Segundo ele, família do técnico está "desesperada" e as informações sobre o caso ainda são muito desencontradas, o que intensifica a aflição.

"Não passaram nada de concreto. Só que viram a imagem dele saindo do apartamento. A família está desesperada. Eles estão no Rio de Janeiro, muito aflitos. A gente espera que possa solucionar de uma maneira que não seja traumática", disse o diretor à Rádio 730 AM.

Enquanto não se sabe o paradeiro de Marcelo Cabo, o diretor do Dragão diz que não há muito o que se falar sobre o assunto. "O que posso dizer é que a gente está sem ter muito o que falar. Estamos passando por um momento de muita dor e dificuldade", disse.