Descansado, Grêmio recebe Cerro Porteño por liderança do Grupo A

11:11 · 01.05.2018 por Estadão Conteúdo

Descansado após o técnico Renato Gaúcho resolver poupar quase todo o time considerado titular do duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no último sábado - apenas o atacante Luan esteve em campo -, o Grêmio recebe o Cerro Porteño nesta terça-feira, às 19h15, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela liderança do Grupo A da Copa Libertadores.

Além de garantir a ponta da chave, uma vitória em casa contra o time paraguaio nesta quarta rodada da fase inicial do torneio sul-americano também deixa o clube gaúcho com a classificação às oitavas de final muito bem encaminhada. No primeiro confronto entre as equipes, na semana retrasada, no Paraguai, as defesas prevaleceram sobre os ataques e o duelo terminou sem gols. Assim, no momento, o Cerro Porteño lidera com sete pontos, dois a mais que o Grêmio. Defensor, do Uruguai, com quatro, e os venezuelanos do Monagas, com três, completam o grupo.

O Grêmio realizou um único treinamento visando o duelo desta terça-feira. Na atividade, que teve os portões fechados à imprensa, Renato Gaúcho definiu o time que mandará a campo. Ele terá força máxima à disposição, já que o lateral-direito Léo Moura, fora dos últimos dois jogos em razão de dores musculares, treinou normalmente e deve enfrentar os paraguaios.

Mesmo com um corte no supercílio e pontos no local fruto de um choque de cabeça no duelo contra o Goiás, pela Copa do Brasil, o zagueiro argentino Kannemann está confirmado para a partida. Ele treinou com uma touca de natação na cabeça e existe a possibilidade de usá-la também no jogo.

O único desfalque do treinador gremista não é um dos titulares. Trata-se do zagueiro Paulo Miranda, que sofreu uma luxação no ombro na derrota para o Botafogo e passará por uma ressonância magnética para saber o tempo em que ficará afastado. Como não está inscrito na Libertadores, o centroavante André também está fora.

CERRO PORTEÑO SEM MUDANÇAS - No duelo em que busca a vitória para garantir com duas rodadas de antecedência a classificação ao mata-mata da Libertadores, o Cerro Porteño deve ter em campo o mesmo time que empatou sem gols com o Grêmio no Paraguai.

"Treinamos nesta manhã e é muito provável que escale o mesmo time de que jogou em Assunção", disse em entrevista coletiva, já em Porto Alegre, o treinador Luis Zubeldia, que segue sem poder contar com o atacante Cristian Insaurralde, lesionado.

Além de garantir o time na próxima fase, o triunfo em Porto Alegre encerra uma sequência negativa do Cerro Porteño jogando no Brasil. A equipe do Paraguai não vence um time brasileiro fora de casa desde 2009, quando derrotou o Botafogo por 3 a 1, em duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana daquele ano. Depois disso, foram quatro derrotas e dois empates.