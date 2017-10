Definidas as datas das finais da Série C entre Fortaleza e CSA

15:53 · 09.10.2017 / atualizado às 18:47

O Fortaleza já sabe que decidirá o título da Série C do Brasileiro, diante do CSA, nos próximos dois sábados. Por meio do gerente de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF), Júlio Manso, em suas redes sociais, foram tornadas públicas as datas.

A primeira partida ocorre no sábado (14), às 19h, na Arena Castelão. Já o duelo da volta será no sábado seguinte (21), às 18h, no Rei Pelé, em Maceió/AL.

O segundo vice-presidente do Fortaleza, Marcello Desidério, comentou sobre a classificação para a final e as datas dos jogos diante do CSA. "Esse grupo provou que tem qualidade, chegou onde ninguém acreditava. Vamos enfrentar a forte equipe do CSA, de muita qualidade, comandada por um cearense (Flávio Araújo) e com vários atletas cearenses. O primeiro jogo já é sábado (14), às 19h, na Arena Castelão. A diretoria optou por manter os mesmos preços da semifinal. R$ 40/20 a superior como uma forma de agradecer o apoio do nosso torcedor. Então ficou um preço muito bom para uma final de campeonato. O jogo da volta ficou marcado para o sábado seguinte (21), às 18h, em Maceió", finalizou.

Trajetórias

Os alagoanos terminaram a fase de grupos no 2º lugar do Grupo A, com 32 pontos; o Tricolor de Aço, por sua vez, terminou em terceiro do mesmo grupo, com 27 pontos somados.

Já no mata-mata, o Leão do Pici chegou a final após eliminar Tupi (quartas de final) e Sampaio Corrêa (semifinais); já o CSA passou pelo Tombense nas quartas de final e superou o São Bento nas penalidades máximas.