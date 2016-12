De volta ao Ceará, Magno Alves promete dar o máximo e diz que 'não quer enganar'; veja vídeo

13:59 · 23.12.2016 / atualizado às 14:04

Demorou, mas oficializou. Finalmente Magno Alves já fala como jogador do Ceará Sporting Club em 2017. O atleta de 40 anos falou com o Diário do Nordeste (veja vídeo abaixo) sobre as expectativas da nova temporada e foi enfático ao afirmar que ainda se mantém motivado com 23 anos de carreira dentro do futebol.

E ele promete não atuar no Ceará apenas para fazer número. O Magnata tem planos para a temporada. "Tem os objetivos, estou me sentindo feliz e com saúde. Um deles eu deixei antes de sair do próprio Ceará. Tenho 93 gols e faltam 7 para chegar os 100, mas vai passar dos 100", afirmou .

Ao falar da condição física, o atacante fala de outros jogadores, como Zé Roberto (Palmeiras), dos cuidados que tem com a saúde e o principal: "Eu só não quero enganar". Para ser efetivo em campo, o atacante dá a receita: "Dentro de mim vou procurar dentro dar o meu melhor, o meu máximo. Não vou dizer que eu vou correr como eu corria com 20 anos. A gente vai procurar alguns atalhos. A melhor prova disso vai ser na prática, quando as pessoas, até eu mesmo venha a me surpreender", afirmou.

Veja entrevista completa: