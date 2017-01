De virada, Tiradentes vence a segunda e assume a liderança do Cearense

17:58 · 21.01.2017 / atualizado às 18:26

O Tiradentes bateu o Uniclinic por 4 a 2, de virada, na tarde deste sábado (21), na Arena Castelão, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Cearense. Os gols da vitória do Tigre da Polícia Militar foram marcados por Michel, Alan e Allef duas vezes. Edson Cariús e Preto marcaram para a Águia da Precabura. A partida abriu a terceira rodada do Estadual.

Com o resultado, com um jogo a menos*, o Tiradentes chega aos seis pontos, mantendo o 100% na competição. Já o atual vice-campeão cearense, perdeu a invencibilidade e caiu para a quarta colocação, com quatro. O próximo compromisso dos comandados de Sérgio Alves será no sábado (28), no estádio Domingão em Horizonte, às 16h, contra o Guarani de Juazeiro. Já o Uniclinic visita o Itapipoca, no domingo, às 16h, no Perilão.

*Partida do Tiradentes contra o Ceará, válida pela primeira rodada, foi adiada para o dia 1º de fevereiro