De férias, Firmino paga rodada de chope para cerca de 200 pessoas em restaurante de Maceió

Roberto Firmino curte as férias enquanto não se reapresenta ao Liverpool, da Inglaterra, e aproveitou o tempo livre para ir a Maceió, sua cidade natal. Na última quinta-feira (12), o atacante da seleção brasileira foi a um restaurante japonês e fez a alegria dos demais clientes.

O jogador se empolgou e pagou uma rodada de chope para todos os presentes. Ao todo, foram 200 chopes. Mas não parou por aí. Em vez de o estabelecimento fechar à 0h30 (na madrugada de sexta-feira), ficou aberto até as 3h, com a banda no local tocando músicas de sertanejo e forró até mais tarde.

O atacante foi recebido com bandeiras do Brasil e ficou em um canto reservado, mas logo foi visto pelos demais clientes e acabou requisitado para fotos e autógrafos. Depois, ele mudou para outra mesa, perto do palco.

Quem estava lá na hora era Ede de Cássia, gerente do restaurante New Hakata, que contou que aquela foi a primeira vez do jogador no local.

"Ele passou a noite todinha tirando foto, sempre muito educado. Aí, simplesmente, me chamou e disse: 'quantas pessoas têm aqui?', eu falei que entre 200 e 300, e ele disse que podia dar uma rodada de chope por conta dele. Eu perguntei se podia divulgar isso, e ele disse que sim. O vocalista da banda foi quem falou no microfone que o Firmino estava liberando a rodada de chope. De início, a reação foi positiva, e depois disso, menino, tive que conter as pessoas", relembrou, aos risos, à reportagem.

O atacante fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo da Rússia e foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final. Ele saiu do banco de reservas em quatro dos cinco jogos do Brasil no Mundial e marcou um gol -contra o México nas oitavas de final.