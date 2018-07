Davi Rossetto deixa Basquete Cearense e vai jogar no Flamengo

11:50 · 10.07.2018 / atualizado às 13:27

Davi Rossetto afirmou que o desejo era de permanecer no Basquete Cearense, mas o projeto não recebeu o destaque que merecia ( Foto: Stephen Eiliert/Solar Cearense )

O armador Davi Rossetto não é mais jogador do Basquete Cearense. Através das redes sociais, o atleta anunciou que deixava a equipe após seis anos de trajetória no Carcará, até então treinado pelo técnico Alberto Bial. Na equipe desde a temporada 2012/13, ele disputou 257 jogos pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e 56 pela Liga de Desenvolvimento. O destino é o Flamengo, equipe do pivô Anderson Varejão.

Em contato com a redação do Diário do Nordeste, Davi afirmou que o desejo era de permanecer no Basquete Cearense, mas o projeto não recebeu o destaque que merecia e estava encontrando dificuldades em conseguir um novo patrocinador.

"Infelizmente, tem dois meses do final do campeonato e eu fico muito triste pela iniciativa privada não perceber que o projeto merece um patrocínio. As pessoas que nos conhecem sabem do valor, os outros clubes estão fechando o elenco agora. Eu esperei o máximo, embora não seja minha vontade. Entendi que o novo clube hoje era o melhor para minha carreira", declarou.

Apesar da tentativa frustrada de seguir no Basquete Cearense, o sentimento do atleta é de gratidão por todo o afeto demonstrado tanto do clube quanto pela torcida. Em parâmetros indidivuais, ele foi eleito o jogador que mais evoluiu no NBB em 2015, além do melhor armador da temporada 2016, chegando a integrar a Seleção Brasileira principal com as atuações no Carcará.

"O Basquete Cearense foi o divisor de águas na minha carreira. Cheguei moleque, fui bem recebido, e o time permitiu que todos os meus sonhos no esporte acontecessem. Fui feliz e sei que foi uma linda trajetória aqui", afirmou Davi.

Veja anúncio: