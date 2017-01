Datas dos jogos do Ceará na Primeira Liga são alteradas

21:13 · 09.01.2017 / atualizado às 21:20 por Vladimir Marques

Em 2015, Ceará e Flamengo jogaram no Castelão pela Taça Asa Branca e voltam a Se enfrentar no estádio em fevereiro pela Primeira Liga ( JL ROSA )

Com o choque de datas entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Primeira Liga, os jogos do Vovô desta última competição foram remanejados. Segundo o presidente Robinson de Castro, o Ceará jogará fora de casa no dia 26 de janeiro contra o América/MG e no dia 8 de fevereiro contra o Flamengo, no Castelão, ambos às 19h15 (horário de Brasília). Anteriormente, os jogos estavam marcados para o dia 2 de janeiro e 15 de fevereiro, respectivamente, mas se chocavam com o jogo com o Itapipoca pelo Estadual no dia 1 de fevereiro e da partida pela Copa do Brasil contra o Boavista/RJ no dia 15, ambos fora de casa.

O presidente do Ceará explicou que a data do terceiro jogo do clube pela Primeira Liga, contra o Grêmio, ainda não foi definida e que algumas datas dO Cearense ainda devem mudar. "As datas da Copa do Brasil estão definidas, assim como as da Primeira Liga. Tivemos as datas e horários confirmados pela empresa que vai transmitir os jogos. Apenas o jogo do Grêmio ainda não está confirmada ainda. A Federação Cearense de Futebol já foi comunicada destas mudanças e deve fazer mais alterações na tabela, sobre o calendário do Ceará nos jogos", explicou o presidente do clube, Robinson de Castro.