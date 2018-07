Danilo revela frustração após ser cortado da Copa

09:32 · 06.07.2018 / atualizado às 09:39 por FolhaPress

Danilo usou as redes sociais para expressar a tristeza por sua saída do Mundial ( Foto: Reprodução / Instagram )

O lateral direito Danilo se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (6) sobre sua saída da Copa do Mundo. O atleta lesionou o tornozelo esquerdo no treinamento da seleção brasileira de quinta (5) e não terá condições de seguir no torneio.

Para expressar sua tristeza, Danilo postou foto do filho Miguel, que aparece sentado na arquibancada com semblante de frustração após empate em 1 a 1 do Brasil contra a Suíça, na primeira rodada da Copa.

"A foto do Miguel, meu filho de 3 anos que me acompanha por todos os cantos do mundo, após o empate contra Suíça, representa bem o que eu senti ontem logo após me lesionar: frustração, desilusão e algo de tristeza! Até parece que ele já previa", escreveu na legenda da foto.

Mesmo vetado pelo departamento médico, Danilo enfatizou que permanecerá com o elenco até o fim da disputa do Mundial na Rússia.

"Infelizmente, dentro de campo não poderei mais ajudar, porém estarei aqui a cada dia e a cada momento apoiando, incentivando e lutando também com meus companheiros, ou melhor dizendo, irmãos, em busca do nosso grande objetivo, que é o hexacampeonato!"

Para o duelo contra a Bélgica, nesta sexta, às 15h (horário de Brasília), na Arena Kazan, a lateral direita da seleção será representada novamente por Fagner. O técnico Tite ainda tem como opção no banco o zagueiro Marquinhos, que pode atuar improvisado pelo lado direito.