Dana White revela conversas para trazer Mayweather ao UFC

16:36 · 20.12.2017 por Folhapress

Dana White, presidente do UFC, afirmou que mantém conversas com Floyd Mayweather para um acordo com a organização. Em entrevista à "ESPN" dos Estados Unidos, o chefão do Ultimate disse que "tudo pode acontecer".

"Estamos conversando com Floyd para um acordo com o UFC. Isso é real", disse Dana. "Estamos interessados em fazer algo com Floyd. Tudo é uma possibilidade realística. Mayweather x McGregor aconteceu, tudo é possível".

Recentemente, o próprio Mayweather já havia comentado sobre deixar a aposentadoria mais uma vez e lutar MMA. "Eu posso voltar. Se eu quiser, posso voltar e ir para o UFC. Posso lutar no octógono, fazer um acordo de três ou quatro lutas e fazer bilhões de dólares. Lembre-se, sou Floyd 'Money' [dinheiro] Mayweather".

Depois de meses de provocações, Floyd Mayweather e Conor McGregor se enfrentaram em uma luta de boxe em 26 de agosto. O norte-americano, multicampeão de boxe, não teve dificuldades para nocautear o irlandês no décimo round.