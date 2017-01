13:49 · 30.01.2017 / atualizado às 13:55

Ceará, Gilmar Dal Pozzo, demonstrou alívio por ter conquistado a segunda vitória no Campeonato Cearense, contra o Guarany, neste domingo, no Castelão. O triunho, no entanto, exigiu grande entrega física dos atletas alvinegros, quando Richardson foi expulso ainda no início da partida. Perguntado sobre possível erro de arbitragem, Dal Pozzo não desvia o foco do próprio elenco.

"Tem que ter esse controle emocional. Ele sabia que estava com cartão amarelo. Primeiro temos que olhar os nossos erros", avaliou o treinador. Na derrota do Alvinegro para o Fortaleza, o atacante Lelê também foi excluído da partida ao levar segunda advertência. Segundo Dal Pozzo, as cobranças estão sendo feitas internamente.

As expulsões, inclusive, foram um dos motivos que fizeram o treinador não queimar etapas para elogiar ou criticar o sistema de jogo implantando desde o início da temporada. "Especialmente nesses dois jogos contra o Fortaleze e Guarany não dá para ter uma análise por que tivemos um jorador a menos e foi difícil suportar, então nos próximos jogos a gente tenha mais tranquilidade para fazer uma análise quando a gente acabar com 11 jogadores".

Apesar das ponderações, o técnico se mostrou satisfeito com o desempenho do time em campo, que conseguiu segurar o time sobralense com menos um jogador praticamente em toda a partida. O volante Raul, Alex Amado e Rafael Costa foram atletas que ganharam pontos a mais com o chefe. O primeiro, da base alvinegra, foi ainda mais elogiado.

"Gostei do Raul. É um atleta que me agrada muito, um jovem de muita promessa, que vai jogar em excelência, tem uma força física impressionante, treina super bem, tem bom passe. Ele estava bem no jogo, me agradou muito", pontuou.