Custo dos Jogos do Rio chega a R$ 41,03 bi, aponta Matriz de Responsabilidades

10:48 · 14.06.2017 por Estadão Conteúdo

A sexta e última versão da Matriz de Responsabilidades dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 foi divulgada nesta quarta-feira com quase dez meses de atraso e um aumento de R$ 137,4 milhões nos gastos da Olimpíada com relação à penúltima versão. Com os novos dados, os custos totais do grande evento realizado no ano passado no Brasil chegaram a R$ 41,03 bilhões.

A atualização divulgada nesta quarta representa apenas os gastos com obras voltadas às instalações olímpicas. Para tanto, foram desembolsados R$ 7,23 bilhões. Na penúltima versão da Matriz de Responsabilidades, esse valor era de R$ 7,09 bi.

"A diferença, na sua grande maioria, se refere a despesas de custeio, água, luz. Tínhamos uma previsão e agora temos um número correto", afirmou Paulo Márcio Dias Mello, presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), órgão vinculado ao Ministério do Esporte responsável por gerenciar as estruturas olímpicas utilizadas nos Jogos do Rio.

Além dos R$ 7,23 bilhões, outros R$ 9,2 bilhões foram consumidos pelo Comitê Rio-2016 e R$ 24,6 bilhões com obras que o governo qualificou como de legado e estão relacionados à infraestrutura da capital fluminense. Assim, na soma total de valores, os Jogos Olímpicos do Rio-2016 consumiram R$ 41,03 bilhões.