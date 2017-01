Curry, Durant e Thompson brilham e garantem vitória do Warriors sobre o Pistons

10:01 · 13.01.2017

Líder da Conferência Oeste da NBA e dono da melhor campanha da temporada 2016/2017, o Golden State Warriors conquistou a 34ª vitória em 40 jogos ao superar, pela rodada de quinta-feira, o Detroit Pistons, em casa, por 127 a 107, com boas atuações do seu trio de astros, com cada um deles marcando ao menos 20 pontos, em um total de 72.

Poupado na partida anterior, Klay Thompson se destacou com 23 pontos, incluindo quatro arremessos de três. Stephen Curry também se destacou com 24 pontos, enquanto Kevin Durant somou 25 pontos, nove assistências e seis rebotes pelo Warriors. Esta foi a 13ª vez nesta temporada que cada um deles anotou 20 pontos no mesmo jogo.

O brasileiro Anderson Varejão atuou por cinco minutos, com dois pontos, um rebote e uma assistência. Já Draymond Green deu 13 assistências pelo Warriors. Marcus Morris anotou 21 pontos, três a mais do que Tobias Harris, pelo Pistons, que perdeu o segundo jogo consecutivo e ocupa uma modesta 12ª posição na Conferência Leste.

SPURS MASSACRA LAKERS

O San Antonio Spurs massacrou o Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira ao superá-lo por 134 a 94, com grande atuação de Kahwi Leonard, que nem precisou jogar no último quarto para fechar o duelo com 31 pontos. Derrotado pelo Milwaukee Bucks no compromisso anterior, o Spurs se recuperou com a sua maior produção ofensiva nesta temporada, além da maior vantagem obtida em um triunfo da equipe neste campeonato.

Pau Gasol se destacou com 22 pontos, nove rebotes e seis assistências pelo Spurs, que fechou o terceiro quarto com uma vantagem de 31 pontos e a ampliou no último período, ainda que os titulares tenham sido poupados.

Julius Randle marcou 22 pontos pelo Lakers, mas foi o único titular do Lakers a anotar mais de dez. Já o brasileiro Marcelinho Huertas atuou por 14 minutos, com três assistências, dois pontos e um rebote.

OUTROS JOGOS

No reencontro de Derrick Rose e Joakim Noah com o Chicago Bulls, Carmelo Anthony brilhou com 23 pontos, nove rebotes e seis assistências na vitória do New York Knicks por 104 a 89. Rose fez 17 pontos no seu retorno ao Madison Square Garden após se ausentar do último compromisso do Knicks no ginásio.

Já Noah acabou o duelo com 15 rebotes e 12 pelo Knicks, que havia perdido as três partidas anteriores e está em décimo lugar na Conferência Leste, logo atrás do time de Chicago. Dwyane Wade anotou 22 pontos pelo Bulls, que não contou Jimmy Butler, Nikola Mirotic e Denzel Valentine, o que pesou para o terceiro revés seguido. Já o brasileiro Cristiano Felício somou 13 pontos e cinco rebotes nos 24 minutos em que jogou.

Na Cidade do México, o Dallas Mavericks superou o Phoenix Suns por 113 a 108, encerrando uma série de três derrotas. Deron Williams registrou 23 pontos e 12 assistências, enquanto Harrison Barnes anotou 22. Devin Booker marcou 39 pontos e Tyson Chandler acumulou 19 rebotes e 14 pontos pelo Suns. o brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou quatro rebotes, dois rebotes e duas assistências em 17 minutos pelo time do Arizona.

Mesmo sem Anthony Davis, o New Orleans Pelicans superou o Brooklyn Nets por 104 a 95, fora de casa, na noite de quinta, com 29 pontos de Tyreke Evans, impondo a oitava derrota consecutiva ao adversário.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Detroit Pistons x Sacramento Kings