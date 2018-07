Croatas comemoram final inédita na Copa

19:52 · 11.07.2018 / atualizado às 19:54

se classificou para a final da Copa do Mundo da Rússia. Em final inédita, os croatas irão enfrentar a França por 1 a 0, na terça (11). A partida está marcada para o meio-dia (horário de Brasília), do domingo (15), em São Petersburgo. A Croácia venceu a Inglaterra , nesta quarta-feira (11), por 2 a 1 e. Em final inédita, os , que ganhou da Bélgica por 1 a 0, na terça (11). A partida está marcada para o meio-dia (horário de Brasília), do domingo (15), em São Petersburgo.

Trippier, de falta, abriu o placar para os ingleses aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 22 da segunda etapa, Perisic deixou tudo igual no placar. Na prorrogação, Mandzukic marcou aos 3 minutos do segundo tempo e colocou os croatas na final.

Veja algumas imagens da partida.

Falta de Modric em Delle Ali (Foto: AFP)

Em cobrança de falta, Trippier abriu o placar para os ingleses (Foto: AFP)

Ingleses comemoram gol de Trippier (Foto: AFP)

Perisic comemorando gol marcado aos 22 da segunda etapa (Foto: AFP)

Dele Alli e Rakitic tiveram um início de discussão. (Foto: AFP)

Lovren e Harry Kane disputando bola aérea (Foto: AFP)

Mandzukic e Perisic comemorando gol da virada croata na prorrogação (Foto: AFP)

Em comemoração, jogadores croatas derrubaram fotógrafo. (Foto: AFP)

Mandzukic cumprimenta fotógrafo que foi derrubado durante comemoração. (Foto: AFP)

Trippier saiu carregado e deixou a Inglaterra com um a menos em campo (Foto: AFP)

Em comemoração, Mandzukic carrega Modric nos braços. (Foto: AFP)

Harry Kane é consolado por Gareth Southgate, técnico inglês. (Foto: AFP)

Jogadores ingleses aplaudem os torcedores. (Foto: AFP)

Torcedores comemoram resultado que garantiu a Croácia na final da Copa. (Foto: AFP)

Pequeno torcedor inglês chora a eliminação de seu país na Copa. (Foto: AFP)

Jogadores croatas comemoram resultado com a torcida. (Foto: AFP)

O jovem Rashford, de apenas 21 anos, chorando pela eliminação inglesa. (Foto: AFP)

Filhos de jogadores croatas comemoram classificação jogando futebol no gramado. (Foto: AFP)