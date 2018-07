Croácia pode entrar no hall das seleções campeãs do mundo logo na estreia em decisões

09:26 · 15.07.2018 por Gustavo de Negreiros, Editor do Jogada

A Espanha também não perdeu a chance em sua única final, derrotando a Holanda, que se tornaria tri-vice ( Arquivo ) O famoso Carrossel Holandês, em 1974, não resistiu à Alemanha em sua primeira decisão ( Arquivo ) A estreante França atropelou o experiente Brasil na final de 1998 ( Arquivo )

Daqui a poucas horas, o mundo irá assistir a mais uma final inédita de Copa do Mundo. França e Croácia se enfrentam no estádio Luzhniki, às 12h (horário de Brasília), para decidir quem será o "dono do mundo" por 4 anos.

E se as questões do campo já foram claramente debatidas nos dias que antecederam a grande decisão, com um favoritismo flagrante para a seleção francesa, que chega mais inteira à final por ter um período maior de recuperação e por não ter disputado nenhuma prorrogação, na história, o alento é croata.

Dados

Em 21 edições de Copa do Mundo, várias seleções estrearam nas finais do torneio, como várias outras disputaram um grande número de decisões, como o caso da Alemanha (8 finais), Brasil (7 finais) e Itália (6 finais).

Mas curiosamente, o retrospecto das seleções estreantes em decisões é superior àquelas experientes em decisões de copa. Dos estreantes, 7 foram vencedores, enquanto apenas 5 perderam.

Consta na lista de vencedores estreantes: Uruguai (1930), Itália (1934), Alemanha (1954), Inglaterra (1966), Argentina (1978), França (1998), Espanha (2010). As duas últimas merecem registro especial, já que aconteceram na "era moderna" da Copa do Mundo e com um grande volume de equipes experientes nas finais. Em 1998, a própria França não tomou conhecimento do Brasil, que já possuía, à época, cinco finais no currículo.

Na lista de perdedores estreantes estão: Tchecoslováquia (1934), Hungria (1938), Brasil (1950), Suécia (1958), Holanda (1974). Merece destaque a traumática estreia brasileira em finais de Copa do Mundo, em 1950. Com um Maracanã abarrotado, o time nacional foi batido pelo Uruguai, na partida que ficou conhecida com o Maracanazzo.

Maior zebra de todos os tempos?

Em termos históricos, a aparição da Croácia na final de Copa do Mundo já é um evento peculiar. É a seleção que reúne menos predicados entre as que já foram finalistas para levantar a Taça. A Hungria, nas primeiras copas do mundo, era considerada a melhor seleção da época. Os uruguaios, além de primeiros campeões, já haviam vencido os Jogos Olímpicos. A Suécia, que é a seleção que mais se aproxima da Croácia em termos de relevância em mundiais, era a dona da casa quando chegou à final e foi derrotada pelo Brasil em 1958. Até mesmo a Holanda, em 1974, quando chegou ao jogo final, havia impressionado o planeta com um novo conceito de futebol, portanto, merecedora, apesar de estreante, de estar prestes a levantar uma taça.

Uma conquista croata quebrará vários paradigmas da Copa do Mundo e representará um novo horizonte para as disputas mundiais, tirando o peso da tradição dos considerados grandes e incendiando as esperanças das equipes de média expressão.