Croácia convida time de 1998 para final contra França

12:40 · 12.07.2018 / atualizado às 12:41 por Folhapress

A campanha da Croácia em 1998 era a melhor do País em Copas do Mundo ( Foto: divulgação/França )

A Federação Croata de Futebol convidou todos os jogadores que fizeram parte da seleção de 1998 para assistirem à final da Copa do Mundo no domingo (15), a partir das 12h (de Brasília), no Lujniki. A campanha era até então a melhor do País em Mundiais, com o terceiro lugar. Na ocasião, a seleção perdeu na semifinal justamente para os franceses por 2 a 1.

"A grande geração de 1998, que foi celebrada em todo o mundo, terá a oportunidade de junto a milhares de fãs croatas presenciar um novo sucesso da nossa seleção", diz nota no site da federação.

Daquele time, o artilheiro Davor Suker se tornou o presidente da Federação Croata, enquanto o meia Zvonimir Boban virou secretário-geral adjunto da Fifa.

Os outros integrantes eram: Drazen Ladic, Marjan Mrmic, Vladimir Vasilj, Slaven Bilic, Goran Juric, Zvonimir Soldo, Ante Seric, Dario Simic, Igor Stimac, Igor Tudor, Aljosa Asanovic, Robert Jarni, Krunoslav Jurcic , Zoran Mamic, Silvio Maric, Robert Prosinecki, Mario Stanic, Ardian Koznik, Petar Krpan e Goran Vlaovic.