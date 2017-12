Cristiano Ronaldo treina com grupo do Real e vai enfrentar o Barcelona

09:47 · 22.12.2017 / atualizado às 09:58 por FolhaPress

Mesmo confirmado na partida de sábado (23), a condição física de Cristiano Ronaldo ainda rende preocupações na Espanha ( Foto: AFP / Pierre-Philippe Marcou )

Depois de ficar afastado dos treinos da semana, o meia-atacante Cristiano Ronaldo participou normalmente ao lado de seus companheiros da atividade desta sexta-feira (22) e está confirmado para o clássico do Real Madrid contra o Barcelona, neste sábado (23), às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Apesar de o time merengue dizer que a postura com o português era mera precaução, a imprensa espanhola colocava em dúvida a sua presença no jogo do Santiago Bernabéu. Segundo o "AS" e o "Marca", o motivo das dores de Cristiano Ronaldo poderia ser uma falta feita por Pedro Geromel logo no começo do duelo entre Grêmio e Real Madrid, pelo Mundial de Clubes.

De qualquer forma, a condição física do jogador ainda rende preocupações na Espanha. Segundo a "Rádio Cope", Cristiano Ronaldo jogará o clássico no sacrifício, mesmo ainda sentindo dores reflexas de sua participação na final do Mundial, no último sábado.

O Real Madrid enfrenta o Barcelona com o objetivo de se aproximar do rival na luta pelo titulo do Campeonato Espanhol. Com um jogo a menos, o time merengue tem 11 pontos de desvantagem para o líder.