12:48 · 10.07.2018 / atualizado às 16:15

A novela acabou: Cristiano Ronaldo é o novo jogador da Juventus. A negociação foi anunciada através de um comunicado oficial do Real Madrid na manhã nesta terça-feira (10).

O atacante português deixa Madrid após nove temporadas como o maior artilheiro da história do clube, tendo marcado 451 gols em 438 jogos. Ao todo, conquistou 16 títulos, incluindo quatro Liga dos Campeões. Como prêmios individuais, Ronaldo foi escolhido cinco vezes o melhor jogador do mundo, além de ganhar em três oportunidades a chuteira de ouro da Europa.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a Juventus desembolsou 105 milhões de euros para contratar Cristiano Ronaldo, que já chegou aos 33 anos de idade. Clube e jogador assinariam um contrato até 2022, com salário anual girando próximo de 30 milhões de euros.

Logo após ser tricampeão da Liga dos Campeões em maio - quinta vez na carreira -, o português enfatizou que sua trajetória na Espanha estaria próxima do fim. "Vou comemorar e nos dias seguintes darei uma resposta aos torcedores, que estão sempre do meu lado. Foi muito bonito estar no Real Madrid", declarou.

Facilitação

O Real Madrid divulgou uma cláusula contratual para reduzir o montante da multa rescisória necessária para negociar Cristiano Ronaldo. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (28), e diminiu o valor de um bilhão de euros para 120 milhões. O preço de compra só não seria ofertado com Barcelona ou Paris Saint-German (PSG).

Confira nota oficial: