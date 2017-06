Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; Neymar, o 18º, diz Forbes

15:26 · 07.06.2017 por Folhapress

Cristiano Ronaldo, além de ter sido decisivo nas retas finais a favor do Real Madrid, sagrou-se como o atleta mais bem pago do mundo ( Foto: AFP )

Cristiano Ronaldo desbancou grandes estrelas do basquete, do tênis e até Lionel Messi e é o atleta mais bem pago de 2017. A revista Forbes divulgou uma lista atualizada com os ícones do esporte que ganham mais entre salário e ganhos com patrocínio.

Cristiano Ronaldo acumulou US$ 93 milhões (R$ 304 milhões) nos últimos 12 meses. A publicação ressalta que as conquistas individuais do jogador do Real Madrid alavancaram os ganhos financeiros do português como a eleição do melhor jogador da Fifa e uma renovação de contrato com o Real Madrid que vai lhe render mais US$ 50 milhões (R$ 163 milhões) no ano.

A Forbes ainda lembra que Cristiano Ronaldo tem um contrato vitalício com Nike no valor de US$ 1 bilhão (mais de R$ 3 bilhões). O salário e os bônus vindos do Real Madrid equivalem a US$ 58 milhões (R$ 189 milhões) ao português. Em patrocínio são mais US$ 35 milhões (R$ 114 milhões).

Com todos esses números, Cristiano Ronaldo ficou à frente de LeBron James, Lionel Messi e Roger Federer, por exemplo, que vêm logo abaixo da estrela do Real Madrid.

O brasileiro da lista não é difícil de adivinhar: Neymar (18ª posição). O jogador do Barcelona recebe US$ 15 milhões (R$ 49 milhões) em salários e ainda US$ 22 milhões (R$ 72 milhões) em patrocínios. O trio de ataque do Barcelona é fechado por Suarez, que aparece lá embaixo da lista, na 71ª colocação.

Serena Williams é a única mulher da lista com US$ 8 milhões em salários e US$ 19 milhões de patrocinadores.