Cristiano Ronaldo é homenageado pela La Liga

09:10 · 13.07.2018 / atualizado às 09:19

Clique para ampliar

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Não bastasse todas as homenagens ao português após sua transferência do Real Madrid para a Juventus - transação que custou 100 milhões de euros aos cofres do clube italiano -. agora foi a vez da La Liga (o próprio Campeonato Espanhol) se despedir.

A federação produziu um vídeo, que tem 3 minutos e 41 segundos de duração e carrega o selo oficial do torneio, com lances do CR7 em ação pelo Real Madrid, time que defendeu por nove temporadas, tendo marcado 451 gols em 438 jogos, se tornando o maior artilheiro da história da clube.

O vídeo traz um compilado da carreira do atacante na Espanha, traçando uma retrospectiva desde a apresentação no time merengue até as quatro conquistas do prêmio de melhor do mundo após as exibições no Estádio Santiago Bernadeú, já que na primeira vez que venceu a Bola de Ouro, o português ainda atuava pelo Manchester United.

Publicado na última quarta-feira (11), a homenagem viralizou nas redes sociais, já obtendo 5,8 mi visualizações apenas no Facebook, além de 334 mil reações e 95 mil compartilhamentos. A saída de Cristiano Ronaldo da La Liga se soma a despedidas de outros jogadores símbolos dos maiores times do campeonato. O Barcelona viu o capitão Iniesta se transferir para o futebol japonês, assim como Fernando Torres, autor do gol que deu o primeiro título da história da seleção espanhola na Eurocopa, que deixou o Atlético de Madrid e também rumou para o país nipônico.

Confira homenagem: