Cristiano Ronaldo é exaltado por torcida da Juventus em chegada para exames

09:40 · 16.07.2018 / atualizado às 09:44 por FolhaPress

Cristiano Ronaldo foi recebido por uma multidão de torcedores ao se apresentar para exames médicos na clínica da Juventus na manhã desta segunda-feira (16).

Um vídeo publicado pelo clube de Turim mostra o astro português tendo o nome gritado pelos fãs. Ele faz um gesto de positivo, aproxima-se do grupo e chega a autografar a camisa de alguns torcedores, começando por uma criança.

De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", pelo menos 300 torcedores aguardaram por horas a chance de ter este primeiro contato com o craque. Um dos cantos da multidão foi "Cristiano, portaci la Champions", em português "Cristiano, traga-nos a Champions", título que a equipe não conquista desde 1996.

Foto: Miguel Medina / AFP

A chegada do cinco vezes eleito o melhor do mundo ao time italiano já tem até a hashtag "CR7Day" e é o assunto principal na Itália, com vários sites locais cobrindo os movimentos do reforço minuto a minuto.

Contratado por 100 milhões de euros do Real Madrid, Cristiano Ronaldo será oficialmente apresentado pela Juventus no estádio do clube às 18h30 no horário local, 13h30 de Brasília.