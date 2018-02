Cristiane desiste de aposentadoria e anuncia retorno à seleção

12:18 · 27.02.2018 por Folhapress

Cristiane foi a principal parceira de Marta na seleção ( Foto: AFP )

A atacante Cristiane anunciou nesta terça-feira (27) o seu retorno à seleção brasileira feminina de futebol. A jogadora tinha optado por se aposentar da equipe nacional em setembro de 2017 após a demissão da treinadora Emily Lima. Atleta alegou que aceitou um pedido do treinador Vadão.

"Mais uma nova etapa na vida. Na carreira. No prazer de fazer o que eu amo que é jogar futebol. Fui procurada pelo professor Vadão, que me fez um apelo em nome da comissão técnica para eu voltar a servir a seleção brasileira. Foi um pedido para eu voltar. Este não foi o único. Muitas pessoas me procuraram e pediram pela minha volta", escreveu Cristiane em sua conta oficial no Instagram.

Com isso, Cristiane se juntará à seleção na Granja Comary para o período de treinos em data Fifa. A ideia do técnico Vadão é contar com a atacante na Copa América, que se realizará em abril, no Chile.

Cristiane foi a principal parceira de Marta na seleção brasileira, a qual ela defende desde 2003. A jogadora conquistou duas medalhas de prata olímpicas, em Atenas-2004 e Pequim-2008, e dois ouros do Pan-Americano, no Rio-2007 e Toronto-2015.

No sábado (24), Formiga também anunciou seu retorno à seleção. A jogadora, que participará da Copa América, também tinha decidido se aposentar da equipe nacional, mas voltou atrás.