CR7 desencanta, faz dois gols e mantém Juventus líder

18:52 · 16.09.2018 por Folhapress

O português só tinha marcado em um amistoso contra o time B da Juve ( Foto: divulgação/Juventus )

Principal contratação do ano, Cristiano Ronaldo finalmente marcou no Campeonato Italiano neste domingo (16). E para compensar o tempo perdido, ele fez logo os dois gols na vitória da Juventus sobre o Sassuolo por 2 a 1, o primeiro deles em uma lambança do zagueiro. O resultado mantém os 100% de aproveitamento do time de Turim e deixa a equipe como líder isolada do certame com 12 pontos, vantagem de 3 sobre o Napoli, em segundo.

Até então, o português só tinha marcado em um amistoso contra o time B da Juventus. No começo do segundo tempo, o atacante aproveitou uma falha do defensor adversário. Depois de um escanteio batido da direita, a bola sairia pela linha de fundo, mas o atleta do Sassuolo cabeceou e acertou a trave do próprio gol. O lance sobrou limpo para o artilheiro dentro da pequena área.

O segundo gol saiu depois que a Juve roubou a bola em seu campo e puxou um contra ataque rápido. Cristiano Ronaldo recebeu na esquerda, já dentro da área, e bateu rasteiro cruzado, sem chances para o goleiro. O Sassuolo ainda descontou nos acréscimos do segundo tempo.