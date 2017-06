Corner de Viviane Sucuri no UFC Rio, Iamik Furtado luta neste sábado (10) no Aspera FC Fortaleza

15:15 · 09.06.2017 / atualizado às 15:23

Ele teve uma função bem importante na preparação Viviane Sucuri para o UFC Rio, sendo sparring e corner da cearense e assim ajudando sua parceira de treinos a conquistar a segunda vitória na organização. Só que desta vez, o africano radicado em Fortaleza, Iamik Furtado (30), irá subir no octógono do Aspera FC para mais um desafio em sua carreira.

No evento que acontece neste sábado, a partir das 19 horas, na Barraca Crocobeach, na Praia do Futuro, o 'Leão Africano', como é conhecido, vai em busca da terceira vitória como atleta de MMA.

A experiência no maior evento de artes marciais mistas do mundo (UFC) às vésperas da sua luta pé considerada importante, no ponto de vista do lutador nascido em Guinea-Bissau. "Foi muito bom estar perto dos melhores lutadores do mundo e colaborar com a vitória da Viviane. Graças a Deus ela colocou em prática aquilo que a gente treinou e se deu bem. Levo essa experiência como um grande apredizado", disse Iamik Furtado.

Grata pela ajuda do amigo e integrante da equipe Dragon Kombat, Viviane Sucuri ressalta as principais qualidades de Iamik para chegar a mais um triunfo. "Assim como a maioria na Dragon Kombat, ele é muito bom na trocação e também tem uma agrassividade que ajuda bastante. Acredito que ele tem muita chance de vencer essa luta e vai chegar ainda mais longe na carreira", reforçou a peso-palha.

Confira no vídeo a seguir a entrevista completa com Iamik Furtado e Viviane Sucuri: