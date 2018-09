Corinthians vence o Sport e resultado beneficia o Ceará

21:17 · 16.09.2018

Corinthians melhorou no 2º tempo e virou o jogo ( Foto: Agência Corinthians )

Após dois jogos sem criar oportunidades de gol, o Corinthians desencantou e fez o suficiente para vencer o Sport por 2 a 1, neste domingo (16), no Itaquerão, pela 25ª rodada do Brasileiro. O resultado acabou sendo bom também para o Ceará, já que o time pernambucano estacionou na parte de baixo da tabela.

O time paulista pulou para a oitava colocação com 33 pontos -nove a menos do que o Atlético-MG, o primeiro que abre a lista de classificados para a próxima Copa Libertadores.

Se perdesse, o Corinthians ficaria com três pontos de vantagem para o Ceará, que seria o 17º colocado (primeiro da zona de rebaixamento). Com a derrota, o Vasco é o primeiro nessa zona, com 25 pontos.

O Corinthians também quebrou um jejum de quatro jogos sem vitória -três pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil. O primeiro gol corintiano foi marcado pelo meia-atacante Jadson, aos 13min do segundo tempo. Foi o primeiro sob o comando do treinador Jair Ventura, que assumiu o cargo há dez dias. O segundo foi feito pelo lateral Danilo Avelar, aos 43min.

Nas duas partidas anteriores, o time perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, além do empate contra o Flamengo. Na etapa inicial, o Sport saiu na frente com um gol marcado por Hernane, de pênalti.

Fora da Copa Libertadores após a eliminação para o Colo-Colo, o Corinthians terá uma semana para trabalhar. A equipe só volta a campo no domingo (23), quando recebe o Internacional. Três dias depois, decide a vaga para a final da Copa do Brasil.