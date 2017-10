Corinthians perde para o Bahia e vantagem na liderança pode cair para sete pontos; veja gols

20:33 · 15.10.2017 / atualizado às 21:18 por Folhapress

O Corinthians vai continuar contando com a boa vontade dos seus rivais diretos pelo título para manter a larga margem de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Ao jogar mal mais uma vez, a equipe paulista foi derrotada pelo Bahia por 2 a 0, neste domingo (15), em Salvador.

A equipe continua com 58 pontos. Nesta segunda (16), o terceiro colocado Santos enfrenta o Vitória, no Pacaembu, e pode ir aos 51, assumindo a vice-liderança. A posição pertence ao Grêmio que, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, chegou aos 49.

O jogo

A atuação corintiana foi a repetição do que a equipe mostrou no segundo turno. Sérias dificuldades ofensivas causadas pela falta de criatividade impedem a repetição da campanha do primeiro turno, quando teve aproveitamento de 82% dos pontos disputados.

Com toques laterais e paciência, o Bahia começou a partida controlando a posse de bola. Não foi o suficiente para criar oportunidades de gol, mas serviu para não ser ameaçado.

Tal como havia ocorrido na rodada anterior, contra o Palmeiras, no Pacaembu, a melhor opção era Edigar Junio, mas Zé Rafael buscava as tabelas com Rodrigão, ex-Santos, para tentar finalizar.

O Corinthians começou a insistir pela direita, mas quanto mais Romero descia ao ataque, mais espaço dava a Edigar Junior. Zé Rafael chegou a abrir o placar aos 18 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Na primeira vez em que tentou inverter o lado e atuou pela esquerda, Guilherme Arana cruzou rasteiro. A bola atravessou toda a área, sem que ninguém tocasse para a rede.

Apesar disso, o Bahia não se sentia ameaçado. Sempre que Rodrigão saía da área, puxava a marcação e abria espaço para Zé Rafael. Ele quase marcou aos 23, em chute colocado no canto direito que Cássio espalmou. Nas vezes em que levantou a bola na área, os donos da casa não tiveram sucesso porque Balbuena ganhou todas as disputas.

Com o passar do tempo, o Corinthians começou a chegar pela direita e Romero achou espaços. Foi assim que criou a melhor oportunidade do primeiro tempo, quando o paraguaio cruzou na cabeça de Jô na pequena área. Sozinho, o atacante cabeceou e Jean fez uma grande defesa.

Para mudar a equipe, Fabio Carille trocou Jadson por Marquinhos Gabriel. O meia teve atuação apagada e quase não foi visto em campo. Saiu de campo caminhando lentamente, desanimado. Carille tentou deixar o ataque mais incisivo com a mudança.

O treinador corintiano fez tudo o que estava a seu alcance para fazer sua equipe jogar melhor. Também colocou em campo o talismã Clayson. Tirou um volante (Maycon) e o substituiu por um meia-atacante (Giovanni Augusto). Nada deu grande resultado.

A equipe criou uma boa chance nos 45 minutos finais, quando a bola sobrou limpa para Maycon dentro de área. Ele finalizou forte, mas no meio do gol. Jean fez a defesa.

Não que o Bahia estivesse bem na partida. Caiu de rendimento na etapa final, na verdade. Rodrigão jogou mal e saiu de campo revoltado ao ser substituído, como se fosse um van Basten do século XXI. Recusou-se a cumprimentar o técnico Paulo César Carpegiani ao dar lugar a Régis.

Para sair um gol na partida, teria de acontecer um erro escandaloso de algumas das equipes. Foi assim que o Bahia venceu. Fagner tentou girar com a bola dominada dentro da área e foi desarmado por Edigar Junio. Vinicius chutou pelo alto. Desorganizado, o Corinthians se mandou para o ataque e, nos acréscimos, com Cássio na área para tentar o empate, Marquinhos Gabriel errou um passe que armou a jogada em que Régis, com o gol aberto, anotou o segundo.

O resultado fez o Bahia, que há duas rodadas fazia as contas para evitar o rebaixamento, chegar ao 10º lugar, com 35 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Grêmio no Itaquerão.

Veja os gols da partida:

🎥 Bahia 1x0 Corinthians

⚽️ Vinicius pic.twitter.com/meoZa8qpKI — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 15 de outubro de 2017

🎥 Bahia 2x0 Corinthians

⚽️ Régis pic.twitter.com/rZxuE6kO61 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 15 de outubro de 2017

Ficha técnica

Baria 2 X 0 Corinthians

Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson e Renê Júnior, Zé Rafael (Allione), Vinícius (Matheus Sales) e Edigar Junio; Rodrigão (Régis). Técnico.: Carpegiani

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho, Maycon (Giovanni Augusto), Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero (Clayson); Jô. T.: Fábio Carille.

Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Cartões Amarelos: Jô e Camacho (COR)

Gol: Vinícius (BAH), aos 26 minutos, e Régis (BAH), aos 49 minutos do segundo tempo