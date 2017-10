Corinthians oficializa renovação de Carille até o fim de 2019

12:13 · 14.10.2017 / atualizado às 17:37 por Estadão Conteúdo

Carille chegou ao clube paulista em 2009 como auxiliar técnico. Chegou a atuar como técnico interino em algumas partidas nestes últimos anos até ganhar sua primeira chance como treinador em dezembro do ano passado. ( Divulgação )

A diretoria do Corinthians enfim oficializou a renovação do contrato do técnico Fábio Carille. Pelo novo acordo, o treinador permanecerá à frente do time paulista até dezembro de 2019, no embalo do título do Campeonato Paulista, conquistado neste ano, e da ampla vantagem na liderança do Brasileirão.

"Estou muito feliz por este momento, que está sendo maravilhoso. [Agradeço pelo] Reconhecimento do Roberto e da diretoria do Corinthians. Muito feliz por essa renovação de contrato", disse o treinador, em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais. "Nós também por ter o Fábio conosco por mais dois anos. Que ele tenha um sucesso maior ainda do que ele vem obtendo com o time", afirmou o presidente Roberto de Andrade.

A renovação do contrato vinha sendo negociada desde o mês passado e já estava definido desde sexta-feira. Mas somente neste sábado o clube oficializou a extensão do vínculo, que iria se encerrar no fim deste ano.

Carille chegou ao clube paulista em 2009 como auxiliar técnico. Chegou a atuar como técnico interino em algumas partidas nestes últimos anos até ganhar sua primeira chance como treinador em dezembro do ano passado. Ele foi efetivado, iniciou a temporada como técnico e logo comemorou seu primeiro título, no Paulistão.

Ao todo, ele já comandou o Corinthians em 70 jogos, com 38 vitórias, 23 empates e nove derrotas, obtendo um aproveitamento de 65,2%.