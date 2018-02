Corinthians cede Camacho ao Atlético-PR em troca por lateral Sidcley

15:51 · 22.02.2018 por Folhapress

Corinthians e Atlético-PR encaminharam a troca do volante Camacho pelo lateral esquerdo Sidcley. O empréstimo de ambos jogadores será válido por um ano. A negociação ainda envolve um atleta da base corintiana, que será enviado ao clube paranaense. Também existe a hipótese de um segundo jogador jovem corintiano entrar no acordo.

A reportagem confirmou a negociação com fontes ligadas aos dois clubes, que se viram diante de pedidos de seus treinadores.

Fábio Carille entendia que necessitava de mais um lateral esquerdo depois de liberar Moisés por empréstimo ao Botafogo e praticamente descartar o jovem Guilherme Romão - o clube ainda conta com Juninho Capixaba, contratado no início da temporada. Fernando Diniz queria Camacho, com quem trabalhou no Audax-SP.

Sidcley, que tem contrato com o Atlético até 2020, estava na reserva de Thiago Carleto, recentemente contratado junto ao Coritiba, e surgiu como oportunidade ao Corinthians a partir do interesse de Diniz em Camacho. O lateral, que também atua como ponta, surgiu depois como alternativa para o negócio ser fechado.

Titular no fim de 2017 e jogador de confiança de Fábio Carille, Camacho recentemente havia renovado contrato com o Corinthians até 2020. O treinador corintiano vetou inicialmente a saída do volante e chegou a usá-lo no empate contra o Red Bull, na última segunda-feira (19), pelo Paulistão. Ele foi substituído no intervalo.

Para a posição de Camacho, o Corinthians tem como opções o atual titular Gabriel, o ídolo Ralf, repatriado recentemente da China, além de Paulo Roberto e Renê Júnior, contratado no início do ano junto ao Bahia. O time alvinegro ainda conta momentaneamente com Maycon, que negocia com o futebol italiano.