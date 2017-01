Corinthians acerta a contratação de ex-volante reserva do Sport

16:05 · 05.01.2017 por Estadão Conteúdo

Paulo Roberto não teve muitas chances no Sport

O Corinthians acertou a contratação do volante Paulo Roberto, de 29 anos, ex-jogador do Sport. O reforço chegará ao time alvinegro como plano C para a posição e não era considerado titular no time pernambucano. O clube tentou, sem sucesso, as contratações de Rithelly, do Sport, e de Gabriel, do Palmeiras.

Paulo Roberto, que pertenceu ao Audax, de Osasco, e jogou com o Paulinho, que se tornou ídolo corintiano como campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, chegará ao Corinthians sem custos e assinará contrato por uma temporada após ser aprovado nos exames médicos.

O clube espera formalizar a chegada do atacante Kazim, do Coritiba, e fechar a contratação de William Pottker, da Ponte Preta. Porém, o time de Campinas pede R$ 10 milhões pelo jogador o que pode inviabilizar o negócio.

Sem dinheiro para fazer grandes investimentos em contratações, o Corinthians tem apelado a soluções baratas para reforçar o time. Além de Paulo Roberto, outro jogador que não exigiu investimento foi o atacante Jô, que acertou com o time alvinegro no fim de 2016 e retornou ao clube que o formou como atleta.