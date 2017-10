Copa tem 3,5 milhões de pedidos de ingressos na 1ª etapa

11:56 · 12.10.2017 / atualizado às 12:07 por Estadão Conteúdo

Quase 3,5 milhões de ingressos foram solicitados na primeira etapa de vendas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, segundo informou a Fifa. O período de pedidos dos bilhetes começou em 14 de setembro e foi encerrado às 6h (de Brasília) desta quinta-feira (12).

Com 23 das 32 seleções já classificadas, foram pedidos exatamente 3.496.204 de ingressos. E o Brasil está entre os países que mais solicitaram bilhetes, colocando-se entre os dez primeiros.

A maioria dos pedidos veio da Rússia, com mais de 60% do total. Destacam-se entre os demais países a Alemanha, o Brasil, a Argentina, o México, os Estados Unidos, a Colômbia, o Egito, a China e a Polônia. Norte-americanos e chineses, no entanto, sequer se classificaram para a Copa.

A Fifa informou ainda que aproximadamente 150 mil pedidos foram para o jogo de abertura, em 14 de junho, entre a anfitriã Rússia e um adversário a ser definido por sorteio, e outros 300 mil para a grande decisão do dia 15 de julho. A classificação de inúmeras seleções nos últimos dias, aliás, impulsionou a solicitação de ingressos. Na parcial divulgada na quarta-feira da semana passada, os pedidos somavam pouco mais de 1,5 milhão.

Como funciona

Nesta fase, os torcedores solicitam as entradas sem saber as seleções que poderão acompanhar. Em caso de maior disponibilidade do que procura, como na abertura e na decisão, os ingressos serão sorteados, sem importar a ordem em que foram pedidos.

As respostas sobre as solicitações serão dadas até 16 de novembro, quando iniciará uma nova etapa em que a ordem dos pedidos será determinante, válida até 28 do mesmo mês. Esses ingressos serão enviados gratuitamente aos torcedores até as semanas que antecedem o início da Copa do Mundo.

Os pedidos de ingressos só podem ser feitos no site da Fifa. As entradas mais baratas, para a fase de grupos, custam US$ 105 (cerca de R$ 326). Os mais caros, para a final, são de US$ 1.100 (R$ 3.420). As vendas serão divididas em três fases: a atual; uma segunda, que começa depois do sorteio das seleções, em 1° de dezembro; e a última, que terá início em 18 de abril e acaba em 15 de julho.

Já estão classificados Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia, na América do Sul; Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita, na Ásia; Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polônia, Islândia, Sérvia, França e Portugal, na Europa; México, Costa Rica e Panamá, na Concacaf; Nigéria e Egito, na África; e a Rússia como país-sede.