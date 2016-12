Copa do Nordeste tem tabela detalhada; confira jogos de Fortaleza e Uniclinic

14:51 · 21.12.2016 / atualizado às 14:59

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste de 2017. Fortaleza e Uniclinic são os representantes cearenses na competição.

O Tricolor do Pici estreia contra o Bahia, em casa (estádio ainda não definido), dia 26 de janeiro, uma quinta-feira, às 21h30 (horário de Fortaleza). Na rodada seguinte, dia 5 de fevereiro, um domingo, o Leão enfrenta o Altos-PI, às 17h. Na terceira rodada, dia 12 de fevereiro (domingo), o adversário é o Moto Club-MA, às 17h. Nesta terceira rodada, a partida está confirmada para a Arena Castelão.

No returno, dia 25 de fevereiro (sábado - 20h), o Fortaleza volta a enfrentar o Moto Club, desta vez, fora de casa, no Estádio Castelão, em São Luís. A quinta rodada e última do Leão em casa na primeira fase também está confirmada para o Castelão e ocorre dia 11 de março, um sábado, às 18h30, contra o Altos-PI. Fechando a primeira fase, o Tricolor encara o Bahia, fora de casa, na Fonte Nova, dia 22 de março, uma quarta-feira, às 21h45.

Uniclinic mandará seus jogos no PV

O Estádio Presidente Vargas será a casa do Uniclinic na Copa do Nordeste. A Águia da Precabura estreia contra o Náútico, fora de casa, na Arena Pernambuco. Depois recebe o Campinense e volta ao Recife para pegar o Santa Cruz na terceira rodada, no Arruda. No returno, recebe o Santa no PV, vai a Campina Grande para enfrentar o time casa e encerra contra o Náutico na capital cearense.

Jogos da fase mata-mata

Quanto aos jogos da fase seguinte à fase de grupos, deverão ocorrer dia 29/03 (quarta-feira), com partida de volta dia 02/04 (domingo). As semifinais ocorrem dia 23/04 (domingo), com volta no dia 26/04 (quarta-feira). As duas partidas da grande final ocorrem dia 17/05 (quarta-feira) e 24/05 (quarta-feira).



Jogos dos cearenses

1ª rodada

Náutico X Uniclinic - 24/01 - Arena Pernambuco - 19h (horário de Fortaleza)

Fortaleza X Bahia - 26/01 - Estádio indefinido - 21h30

2ª rodada

Uniclinic X Campinense - 04/02 - Presidente Vargas - 16h

Altos X Fortaleza - 05/02 - Estádio indefinido - 16h

3ª rodada

Santa Cruz X Uniclinic - 12/02 - Arruda - 16h

Fortaleza X Moto Club - 12/02 - Arena Castelão - 19h

4ª rodada

Moto Club X Fortaleza - 25/02 - Castelão - 16h30

Uniclinic X Santa Cruz - 25/02 - Presidente Vargas - 16h30

5ª rodada

Fortaleza X Altos - 11/03 - Arena Castelão - 18h15

Campinense X Uniclinic - 12/03 - Ernani Sátyro - 16h

6ª rodada

Uniclinic X Náutico - 22/03 - Presidente Vargas - 21h45

Bahia X Fortaleza - 22/03 - Fonte Nova - 21h45