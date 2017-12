Copa do Brasil: adversários de Ceará, Floresta e Ferroviário são revelados em sorteio

14:41 · 15.12.2017 / atualizado às 15:58

A Copa do Brasil de 2018 contará com a participação de 91 times. ( Foto: Reprodução Twitter CBF )

Foi dada a largada para mais uma edição da Copa do Brasil. Com três representantes, o futebol cearense já conhece os seus adversários na primeira fase, que é disputada em jogo único. A principal novidade trazida pela edição é a retirada do gol qualificado fora de casa. Dessa forma, gols marcados na casa do adversário não valem mais como critério de desempate.

Dos 91 participantes, 11 clubes entram diretamente nas oitavas de final. São eles: Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (classificados para a Libertadores); Bahia (campeão da Copa do Nordeste 2017); Luverdense (campeão da Copa Verde 2017); e América-MG (campeão da Série B).

O Ceará enfrentará o Brusque, de Santa Catarina, em partida que será realizada na cidade catarinense. O Vovô tem a vantagem do empate para passar de fase, conforme o regulamento do torneio. Se passar pelo Brusque, o Alvinegro poderá ter pela frente o Londrina e, em fase posterior, existe a possibilidade de duelo ante o Atlético/PR.

Já o Floresta enfrentará o tradicional Botafogo/PB, em partida que será realizada no Estádio Presidente Vargas. A vantagem do empate é do time paraibano. "É um adversário difícil, tradicional, com bons jogadores, mas um adversário possível de ser batido. Vamos jogar no PV, que é nossa casa, o campo que nós conhecemos e contamos com o apoio da torcida do Floresta e dos torcedores cearenses no geral para buscarmos a vitória e avançarmos na competição", declarou Diego Felício, presidente do Floresta.

A equipe da Vila Manoel Sátiro, em conseguindo o feito de superar a fase inicial, já pode se deparar com o gigante Atlético Mineiro na próxima etapa da competição.

O Ferroviário volta a disputar uma competição nacional em partida única contra o Confiança/SE na capital cearense. O time sergipano tem a vantagem do empate. "Time forte, de tradição assim como o Ferroviário. Previsão de grande jogo e com chances reais de o Ferroviário avançar. Adversário que nos traz boas lembranças de confrontos na Série C de 1997, onde vencemos nos pênaltis numa manhã festiva com estádio Elzir Cabral lotado, um dia que ficou na história de todo torcedor Coral", exaltou Newton Filho, Diretor de Marketing do Ferrão.

Se o Tubarão avançar da primeira fase, o adversário posterior pode ser o tradicional Sport.

Premiação

A partir de 2018, a Copa do Brasil será a principal competição em termos de premiação. Serão R$ 50 milhões para o campeão, outros R$ 20 milhões ao vice-campeão, R$ 8 milhões aos clubes semifinalistas, além de R$ 4 milhões pela participação nas quartas de final, valores incomparáveis em toda a América do Sul.

Somando as cotas das fases anteriores ao prêmio pelo título, o campeão pode faturar até R$ 68,7 milhões, considerando que participe desde a primeira fase.