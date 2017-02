Contra o líder Brasília, Basquete Cearense tenta emplacar segunda vitória seguida fora de casa

10:16 · 02.02.2017 / atualizado às 20:04

O Basquete Cearense tem um compromisso importante, na noite desta sexta-feira (3), às 19h (no Horário de Fortaleza), no Distrito Federal, onde enfrenta o Brasília, pela terceira rodada do returno do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe cearense, que se recuperou de derrota para o Pinheiros com uma grande vitória diante do Minas por 66 a 62, fora de casa, na última quarta-feira, agora vai tentar desbancar o líder da competição nacional para alcançar o segundo triunfo consecutivo no torneio.

“Nada melhor que, contra o Brasília, vir de uma partida em que conseguimos a vitória, mesmo sem não ter atuado muito bem, mas com bons períodos no jogo e um espírito coletivo muito legal. Todos tiveram uma contribuição muito importante. É tentar dar essa sequência. Vamos procurar, dentro do estudo que estamos fazendo, ver de que forma conteremos as principais movimentações deles e botar para fora esse potencial tão grande que temos e que está um pouco retraído”, analisa o técnico Alberto Bial.

“Aos poucos, gradualmente, passo a passo, vamos conseguir, nos momentos decisivos, a partir do segundo turno, colocar tudo isso para fora. E nada melhor que, contra uma grande equipe, fazer um ótimo jogo e, com isso, buscar mais um resultado positivo nessa viagem”, concluiu o técnico do Carcará.

Sequência

Depois de enfrentar o líder Brasília, o Basquete Cearense retorna a Fortaleza e inicia preparação para uma sequência de quatro partidas diante da sua torcida, contra Caxias do Sul, Vasco da Gama, Mogi das Cruzes e Campo Mourão, dias 16, 18, 22 e 24, respectivamente, no Ginásio Paulo Sarasate.