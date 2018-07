Conmebol divulga vídeo e revela logo da Copa América de 2019, no Brasil

18:33 · 16.07.2018 por Estadão Conteúdo

Apenas um dia depois do término da Copa do Mundo, a Conmebol e a CBF já miram a Copa América do ano que vem. A 46ª edição do tradicional torneio continental acontecerá no Brasil, em 2019, e teve alguns detalhes divulgados, nesta segunda-feira (16), como seu primeiro vídeo promocional e o logo que será utilizado.

Em breve vídeo divulgado nesta segunda, a Conmebol divulgou algumas informações do torneio, mostrou imagens das seleções que a disputarão, dos últimos campeões e das cidades sedes. No fim, apresentou o logo da competição.

A imagem escolhida para ser o símbolo do torneio é inspirada nas cores da bandeira do Brasil. Ela traz a taça da Copa América no centro, prateada, cercada por imagens de "torcedores em momento de comemoração", de acordo com a CBF, e estrelas em verde, amarelo e azul.

A Copa América de 2019 será disputada por 12 seleções, sendo duas delas convidadas da Conmebol: o Japão e o Catar. Elas se juntarão a Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Venezuela no torneio que acontecerá entre junho e julho e será disputado em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

