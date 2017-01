Confirmado no Monaco, lateral Jorge assina por cinco temporadas

17:04 · 30.01.2017 / atualizado às 17:05

Valores da negociação que levaram Jorge até o Mônaco não foram divulgados pelo Flamengo ( Foto: Divulgação/Flamengo )

Depois de o Flamengo anunciar na quinta-feira passada a venda de Jorge para o Monaco, nesta segunda (30) o clube francês confirmou a contratação do lateral-esquerdo. Os valores não foram divulgados mas trata-se da maior venda da história do Fla, superando a saída de Renato Augusto para o Bayer Leverkusen, em 2008, por 6 milhões de euros (à época, R$ 15 milhões).

Nesta segunda, o Monaco, líder do Campeonato Francês, revelou que Jorge assinou contrato até junho de 2021. "Estou muito orgulhoso e feliz de me juntar ao Monaco, um grande clube com ambição. Quero dar o meu melhor para seguir o caminho dos meus compatriotas Fabinho, Jemerson e Boschilia que evoluíram muito no Monaco", disse o jovem lateral, de 20 anos, ao site do Monaco.

O vice-presidente de futebol do clube, Vadim Vasilyev, também lembrou do histórico recente de contratações do Monaco, que tem investido em jovens talentos brasileiros. O ex-jogador do Flamengo se une a um elenco que tem o lateral-direito Fabinho, tirado da base do Fluminense em 2012, o meia Boschilia, de só 20 anos, por quem pagou 9 milhões de euros ao São Paulo em 2015, e o zagueiro Jemerson. Revelação do Atlético-MG, ele seguiu a Montecarlo no começo do ano passado, por 10 milhões de euros.

"Jorge faz parte da geração brasileira talentosa que seguimos com atenção. É um jogador rápido e com uma grande qualidade de cruzamento, que se vai integrar com o tempo, no coletivo. Estamos contentes que ele possa crescer em Monaco, acreditamos firmemente nele", apontou Vasilyev.