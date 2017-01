Confira os 30 confrontos da Segunda fase da Copinha; Ceará joga na quarta

10:04 · 09.01.2017 / atualizado às 10:09

Ceará venceu o Luverdense na segunda rodada por 2 a 0 ( Foto: Divulgação )

Com o fim dos 180 jogos da primeira fase, a Copa São Paulo chega à fase de mata-mata a partir desta segunda-feira (9). Ao todo, serão 30 confrontos eliminatórios - quem perder volta pra casa - e o Ceará é o nosso único representante. Fortaleza e Floresta não conseguiram passar da fase de grupos.

O Ceará terminou na liderança do grupo 19 com sete pontos e pegará o Mogi Mirim que ficou na segunda colocação do grupo 20 com apenas quatro. O jogo está marcado para quarta-feira (11), às 15h, em Taboão da Serra. Quem passar enfrenta Internacional ou Taboão da Serra na terceira fase.

Confira todos os confrontos da Segunda fase:

Segunda-feira, 9/1

15h Grêmio x Mirassol

15h Náutico x Votuporanguense

17h45 Ponte Preta x Penapolense

18h Paraná x Marília

19h Novorizontino x Sergipe

20h Botafogo x Atlético-MG

Terça-feira, 10/1

15h Batatais x Ferroviária

15h Botafogo-SP x Vasco

15h Vitória x RB Brasil

15h Nova Iguaçu x Capivariano

15h Primavera x Santa Cruz

15h Ituano x Atlético-PR

17h30 Paulista x Atlético-GO

17h45 São Paulo x Chapecoense

18h São Carlos x Independente

20h Palmeiras x Sport

Quarta-feira, 11/1

13h Juventude x Água Santa

14h Grêmio Osasco x Juventus

14h30 Santos x Flamengo-SP

15h Coritiba x Taubaté

15h Ceará x Mogi Mirim

15h Bahia x Cruzeiro

15h Goiás x São Caetano

15h Avaí x Rio Branco-AC

15h Figueirense x Fluminense

15h30 Santo André x Estanciano

17h Bragantino x Trindade

17h45 Corinthians x Manthiqueira

20h Flamengo x Nacional-SP

20h Inter x Taboão da Serra