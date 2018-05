Confira o trio da arbitragem que apitará CRB-AL x Ceará

17:03 · 09.05.2018 / atualizado às 17:36

Trio já apitou vários jogos do Vovô ( Foto: Luiz Henrique )

O árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa, do Piauí, apitará a primeira partida válida pelas quartas de final do Nordestão entre CRB - AL e Ceará, no Rei Pelé. Rogério de Oliveira Braga e Thyago Costa Leitão, também do Piauí, e Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas, serão os assistentes. O trio de arbitragem foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida acontece amanhã, quinta-feira (10), às 21h45 e o espectador pode acompanhar o Tempo Real no site do Diário do Nordeste.

Confira abaixo os jogos do Vovô apitados pelo trio de arbitragem:

Antonio Dib Moraes de Sousa/PI (Árbitro CBF)

Copa do Nordeste - 20 de março de 2018

CSA 1 x 1 Ceará

Série B - 8 de julho de 2017

Figueirense 0 x 2 Ceará

Série B - 6 de agosto de 2013

Ceará 2 x 1 América

Copa do Brasil - 8 de maio de 2013

Ceará 3 x 0 ASA

Copa do Nordeste - 9 de março de 2016

Flamengo-PI 0 x 2 Ceará

Rogério de Oliveira Braga/PI (Assistente Nº 1 CBF)

Série B - 8 de julho de 2017

Figueirense 0 x 2 Ceará

Copa do Brasil - 17 de maio de 2016

Ceará 1 x 0 Joinville

Série B - 2 de agosto de 2014

Ceará 2 x 2 Boa Esporte

Thyago Costa Leitão/PI (Assistente Nº 2 CBF)

Copa do NOrdeste - 28 de março de 2015

Ceará 2 x 1 Salgueiro

Série B - 10 de outubro de 2014

Ceará 1 x 0 Bragantino

Série B - 8 de junho de 2013

Ceará 2 x 2 Boa Esporte

Copa do Brasil - 8 de maio de 2013

Ceará 3 x 0 ASA

Série B - 10 de abril de 2013

Ceará 4 x 3 Ceilândia