Confira lances de Cafu, novo meia-atacante do Ceará

12:02 · 14.06.2017 / atualizado às 13:15

Cafu comemora gol pelo Flamengo e agora defenderá o Ceará por empréstimo ( Foto: FERJ )

O Ceará acertou junto ao Flamengo o empréstimo do meia-atacante Cafu, de apenas 21 anos, que foi revelado nas categorias de base do time rubro-negro. Cafu chega para ser mais uma opção de Givanildo Oliveira na armação e conclusão de jogadas.

O atleta chega para suprir uma necessidade do elenco alvinegro desde a contusão do meia-atacante Lelê. O treinador do Vovô tem improvisado o lateral-esquerdo Rafael Carioca na posição, tendo em vista as opções que tem no elenco. Cafu tem características de velocidade, drible e chute a gol.

O meia-atacante chega nesta quarta-feira (14) e já se junta aos novos companheiros de equipe. Em 2017, é a terceira vez que o Ceará aposta em jogadores da base do Flamengo. No início do ano, Douglas Baggio e Matheus Trindade se incorporaram ao elenco alvinegro, mas não tiveram bom desempenho e foram liberados.

Após a derrota para o Santa Cruz, em pleno Castelão, o Ceará enfrenta o Luverdense, também em casa, na sexta-feira (16), às 20h30.

Confira um vídeo com bons momentos de Cafu